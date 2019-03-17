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Стартував сезон Формули-1: визначився переможець Гран-прі Австралії

Стартував сезон Формули-1: визначився переможець Гран-прі Австралії
Відбулася 998-я гонка в історії
1.8тЧитати матеріал російською

В Австралії стартував новий чемпіонат світу з автогонок у класі Формула-1. Перший Гран-прі сезону, який пройшов в Мельбурні, виграв пілот Mercedes Валттері Боттас.

Фінський гонщик вже на старті обігнав свого партнера по команді Льюїса Хемілтона і не віддавав лідерство до картатого прапора. Третім на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull.

Голландець завдяки продуманій тактиці і більш пізньому піт-стопу зміг обійти Себастьяна Феттеля на Ferrrari. У німця в другій половині гонки виникли проблеми з гумою, через що Себ ледь не поступився своєю позицією партнеру Шарлю Леклеру, який дебютував за італійську "стайню".

Наступний етап відбудеться 8 квітня в Бахрейні.

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Результати гонки

пілот команда час швидкість Піт
1. В.Боттас Mercedes 1: 25.27.325 214,954 1
2. Л.Хемілтон Mercedes +20.886 215,077 1
3. М.Ферстаппен Red Bull +22.520 215,009 1
4. С.Феттель Ferrari +57.109 213,575 1
5. Ш.Леклер Ferrari +58.230 213,529 1
6. К.Магнуссен Haas +87.156 212,344 1
7. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 212,015 1
8. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 211,966 1
9. Л.Стролл Racing Point +1 коло 211,935 1
10. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 211,906 1
11. П.Гаслі Red Bull +1 коло 211,893 1
12. Л.Норріс McLaren +1 коло 210,264 1
13. C.Перес Racing Point +1 коло 210,243 1
14. А.Елбон Toro Rosso +1 коло 210,214 1
15. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 210,350 1
16. Д.Расселл Williams +2 кола 206,506 2
17. Р.Кубіца Williams +3 кола 202,732 3

Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 25.580 (57 коло, 223,075 км / ч).

Причини сходів

пілот команда коло Причина
К.Сайнс McLaren 9 MGU-K
Д.Ріккардо Renault 28 сход
Р.Грожан Haas 29 підвіска

Положення в чемпіонаті: особистий залік

пілот Країна команда очки
= 1. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 26
= 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 18
= 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 15
= 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 12
= 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 10
= 6. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 8
= 7. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6
= 8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 4
= 9. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 2
= 10. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 1

Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів

команда мотор очки
= 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 44
= 2. Scuderia Ferrari Ferrari 22
= 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 15
= 4. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 8
= 5. Renault F1 Team Renault 6
= 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 4
= 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 2
= 8. Toro Rosso Honda Honda 1
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Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хакери виклали інтимне спільне відео чемпіона Формули-1 і знаменитої співачки.

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Особи
Валтері БоттасЛьюїс ХемілтонСебастьян Феттель
Місце
АвстраліяМельбурн
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