Стартував сезон Формули-1: визначився переможець Гран-прі Австралії

В Австралії стартував новий чемпіонат світу з автогонок у класі Формула-1. Перший Гран-прі сезону, який пройшов в Мельбурні, виграв пілот Mercedes Валттері Боттас.

Фінський гонщик вже на старті обігнав свого партнера по команді Льюїса Хемілтона і не віддавав лідерство до картатого прапора. Третім на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull.

Голландець завдяки продуманій тактиці і більш пізньому піт-стопу зміг обійти Себастьяна Феттеля на Ferrrari. У німця в другій половині гонки виникли проблеми з гумою, через що Себ ледь не поступився своєю позицією партнеру Шарлю Леклеру, який дебютував за італійську "стайню".

Наступний етап відбудеться 8 квітня в Бахрейні.

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Гран-прі Австралії

Результати гонки пілот команда час швидкість Піт 1. В.Боттас Mercedes 1: 25.27.325 214,954 1 2. Л.Хемілтон Mercedes +20.886 215,077 1 3. М.Ферстаппен Red Bull +22.520 215,009 1 4. С.Феттель Ferrari +57.109 213,575 1 5. Ш.Леклер Ferrari +58.230 213,529 1 6. К.Магнуссен Haas +87.156 212,344 1 7. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 212,015 1 8. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 211,966 1 9. Л.Стролл Racing Point +1 коло 211,935 1 10. Д.Квят Toro Rosso +1 коло 211,906 1 11. П.Гаслі Red Bull +1 коло 211,893 1 12. Л.Норріс McLaren +1 коло 210,264 1 13. C.Перес Racing Point +1 коло 210,243 1 14. А.Елбон Toro Rosso +1 коло 210,214 1 15. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 210,350 1 16. Д.Расселл Williams +2 кола 206,506 2 17. Р.Кубіца Williams +3 кола 202,732 3 Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 25.580 (57 коло, 223,075 км / ч). Причини сходів пілот команда коло Причина К.Сайнс McLaren 9 MGU-K Д.Ріккардо Renault 28 сход Р.Грожан Haas 29 підвіска Положення в чемпіонаті: особистий залік пілот Країна команда очки = 1. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 26 = 2. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 18 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 15 = 4. С.Феттель Scuderia Ferrari 12 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 10 = 6. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 8 = 7. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 6 = 8. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 4 = 9. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 2 = 10. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 44 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 22 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 15 = 4. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 8 = 5. Renault F1 Team Renault 6 = 6. Alfa Romeo Racing Ferrari 4 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 2 = 8. Toro Rosso Honda Honda 1

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хакери виклали інтимне спільне відео чемпіона Формули-1 і знаменитої співачки.

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