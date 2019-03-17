Стартував сезон Формули-1: визначився переможець Гран-прі Австралії

В Австралії стартував новий чемпіонат світу з автогонок у класі Формула-1. Перший Гран-прі сезону, який пройшов в Мельбурні, виграв пілот Mercedes Валттері Боттас.
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Фінський гонщик вже на старті обігнав свого партнера по команді Льюїса Хемілтона і не віддавав лідерство до картатого прапора. Третім на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull.
Голландець завдяки продуманій тактиці і більш пізньому піт-стопу зміг обійти Себастьяна Феттеля на Ferrrari. У німця в другій половині гонки виникли проблеми з гумою, через що Себ ледь не поступився своєю позицією партнеру Шарлю Леклеру, який дебютував за італійську "стайню".
Наступний етап відбудеться 8 квітня в Бахрейні.
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Гран-прі Австралії
Результати гонки
|пілот
|команда
|час
|швидкість
|Піт
|1. В.Боттас
|Mercedes
|1: 25.27.325
|214,954
|1
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+20.886
|215,077
|1
|3. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+22.520
|215,009
|1
|4. С.Феттель
|Ferrari
|+57.109
|213,575
|1
|5. Ш.Леклер
|Ferrari
|+58.230
|213,529
|1
|6. К.Магнуссен
|Haas
|+87.156
|212,344
|1
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|212,015
|1
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|211,966
|1
|9. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|211,935
|1
|10. Д.Квят
|Toro Rosso
|+1 коло
|211,906
|1
|11. П.Гаслі
|Red Bull
|+1 коло
|211,893
|1
|12. Л.Норріс
|McLaren
|+1 коло
|210,264
|1
|13. C.Перес
|Racing Point
|+1 коло
|210,243
|1
|14. А.Елбон
|Toro Rosso
|+1 коло
|210,214
|1
|15. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|210,350
|1
|16. Д.Расселл
|Williams
|+2 кола
|206,506
|2
|17. Р.Кубіца
|Williams
|+3 кола
|202,732
|3
Краще коло: Валттері Боттас (Mercedes) 1: 25.580 (57 коло, 223,075 км / ч).
Причини сходів
|пілот
|команда
|коло
|Причина
|К.Сайнс
|McLaren
|9
|MGU-K
|Д.Ріккардо
|Renault
|28
|сход
|Р.Грожан
|Haas
|29
|підвіска
Положення в чемпіонаті: особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|26
|=
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|18
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|15
|=
|4. С.Феттель
|Scuderia Ferrari
|12
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|10
|=
|6. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|=
|7. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|6
|=
|8. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|4
|=
|9. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|2
|=
|10. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|44
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|22
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|15
|=
|4. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|8
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|6
|=
|6. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|4
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|2
|=
|8. Toro Rosso Honda
|Honda
|1
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що хакери виклали інтимне спільне відео чемпіона Формули-1 і знаменитої співачки.
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