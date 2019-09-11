Стало відомо про стан Шумахера після таємної госпіталізації

З'явилася інформація про стан легендарного чемпіона "Формули-1" німця Міхаеля Шумахера, який 9 вересня був таємно госпіталізований у паризьку клініку.

Міхаель Шумахер Icon Sport

У коментарі виданню Le Parisien неназване джерело серед медперсоналу госпіталю імені Жоржа Помпіду, куди днями перевели автогонщика, заявило, що Міхаель перебуває у свідомості. Водночас офіційних заяв щодо цього з боку представників Шумахера поки не надходило.

"Можу вас запевнити, що він у свідомості", — заявив співрозмовник видання.

Подробиць про стан пацієнта немає. Повідомляється, що провідати Шумахера приїхав президент Міжнародної автомобільної федерації Жан Тодт, який очолював "Феррарі", коли за нього виступав Міхаель.

Нагадаємо: ще в кінці минулого року, напередодні 50-річчя гонщика, з'явилися чутки, що він йде на поправку. ЗМІ повідомляли, що спортсмен більше не потребує підключення до апарату штучної вентиляції легенів і не прикутий до ліжка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легенда "Формули-1", який останні декілька років провів у стані штучної коми, був терміново госпіталізований 9 вересня.

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