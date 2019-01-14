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/Формула 1

Синові Шумахера знайшли команду у Формулі-1

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Мік Шумахер, син семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, приєднається до команди Ferrari і візьме участь у тестових заїздах у рамках чемпіонату.

За інформацією джерела видання Motorsport.com, 19-річний Шумахер-молодший стане частиною молодіжної програми Ferrari. Як пілот академії "Скудерія" він візьме участь у тестах по ходу сезону-2019.

Цього року такі заїзди відбудуться після Гран-прі Іспанії і Бахрейну. В один із днів Ferrari надасть шанс Маркусу Армстронгу - ще одному члену гоночної академії.

Мік Шумахер - чемпіон європейської Формули-3.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Міхаель Шумахер у кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шумі був доставлений у лікарню Гренобля і введений у стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він має серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і пересувається в інвалідному візку.

На лікування сім'єю видатного пілота Формули-1 було витрачено понад 100 мільйонів євро.

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Особа
Мік Шумахер
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