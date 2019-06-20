Путін зганьбився з гучною спортивною подією

У листопаді 2010 року федеральні канали з гордістю показали сюжет, у якому на той момент прем'єр-міністр Росії Володимир Путін проїхався на боліді Формули-1, розігнавши його до 240 км/год.

Для створення милостивої обстановки залучили коментаторів Дмитра Губернієва і російський голос Формули-1 Олексія Попова.

"Голова уряду провів кілька годин за кермом справжнього боліда команди Renault", – заявив Губернієв на всю країну по каналу "Росія 2".

Після ретельного вивчення всіх деталей автомобіля, виявилося, що транспортний засіб не має жодного відношення до елітних перегонів Ф-1, повідомляє sports.ru.

На жодному "справжньому боліді Renault для Формули-1 (цитата Губернієва) або "машині, яка бере участь у Гран-прі" (цитата ведучого "Росії 24") Путін не їздив. Лише одне змагальне авто злегка схоже на техніку, в якій Путін проїхав кілька метрів на камеру, та й то воно сконструйоване не Renault і точно не містило під кожухом моторного відсіку силову установку для Гран-прі.

"Репортажі федеральних телеканалів і навіть сайт Кремля називають будь-яку машину в кадрі учасником Формули-1 – для створення позитивного образу безмірно талановитого прем'єра, здатного на все. Основний розрахунок полягав в неграмотності публіки", – підводиться підсумок у розслідуванні.

У коментарях вболівальники висміюють таку ганьбу нинішнього президента.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що президент Росії Володимир Путін став посміховиськом в мережі під час хокейного гала-матчу Нічної хокейної ліги в Сочі.

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