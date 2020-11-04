Президент ФІА розповів про стан Шумахера

Президент Всесвітньої федерації автоспорту (FIA) Жан Тодт розповів, що регулярно буває в гостях у семиразового чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 Міхаеля Шумахера.

За інформацією італійця, Шуми продовжує боротися з наслідками важкої травми голови.

"Його боротьба все ще триває, разом з його сім'єю і його лікарями. Я регулярно зустрічаюся з Міхаелем. Ми разом дивимося телевізор. Чи радіє він успіхам свого сина Міка? Я не буду про це говорити. Я не хочу вдаватися в подробиці, тому що це особисте", – цитує Тодта De Telegraaf.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014-го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він має серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходиться в інвалідному візку.

Нещодавно з'явилися непідтверджені дані, що Міхаеля бачили на популярному курорті.