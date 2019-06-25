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Президент FIA розповів про стан Міхаеля Шумахера

Президент FIA розповів про стан Міхаеля Шумахера
Глава організації дав невелике інтерв'ю
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Президент Міжнародної автомобільної федерації (FIA) і друг сім'ї семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера Жан Тодт розповів про стан німецького гонщика.

"Це дуже особиста інформація. Міхаель знаходиться в оточенні люблячих його людей, живе з родиною в своєму будинку між Лозанною і Женевою. Він продовжує боротися - це все, що я можу сказати", - розповів Тодт, якого цитує autosport.com.ru зі посиланням на радіо RMC Sport.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Шумахер в кінці грудня 2013 року, катаючись на гірськолижному курорті у французьких Альпах, впав і вдарився об виступ скелі. Від сильного удару шолом автогонщика просто розколовся.

Шуми був доставлений в лікарню Гренобля і введений в стан штучної коми. Влітку 2014 го спортсмен прийшов до тями. За різними даними, він має серйозні проблеми з пам'яттю і мовою і знаходиться в інвалідному візку.

Нещодавно з'явилися непідтверджені дані, що Міхаеля бачили на популярному курорті.

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Особа
Міхаель Шумахер
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