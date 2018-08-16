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Прес-секретар Шумахера зробила офіційну заяву

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Прес-секретар семиразового чемпіона світу з автогонок у класі Формула-1 Сабіна Кем спростувала інформацію про переїзд Міхаеля Шумахера зi Швейцарії на Мальорку. Пілот проходить реабілітацію після серйозної черепно-мозкової травми під час катання на лижах 5 років тому.

"Сім'я Шумахера не збирається переїжджати на Мальорку", - повідомила Кем в електронному листі, який цитує ТАСС.

Раніше швейцарські ЗМІ повідомили, що дружина гонщика Корінна Шумахер придбала у президента мадридського "Реала" Флорентіно Переса особняк площею 15 тисяч квадратних метрів на південному заході Мальорки, куди і переїде з чоловіком зі Швейцарії.

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Нагадаємо, Міхаель Шумахер 29 грудня 2013 року під час катання на лижах упав, вдарившись головою об камінь, отримавши множинні пошкодження обох півкуль мозку. Протягом двох років лікарі зробили Міхаелю кілька операцій, помістивши гонщика в стан штучної коми, в якій він провів майже півроку.

У вересні 2014-го Шумахера виписали з лікарні і перевезли в його будинок у Швейцарії, де він перебуває під наглядом фахівців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Шумахер підключений до апарату дихання. Він знаходиться під наглядом лікарів, проте сильно втратив у вазі.

Особа
Міхаель Шумахер
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