Страшна аварія та кома: помер легендарний чемпіон Формули-1 Нікі Лауда

Колишній чемпіон світу в автоперегонах класу Формула-1 Нікі Лауда помер у віці 70 років у столиці Австрії Відні.
Про це повідомили рідні легендарного пілота, пише ORF, в розпорядженні якого опинився лист сім'ї Лауди.
Нікі Лауда
Нікі Лауда
"З глибоким сумом ми повідомляємо, що наш улюблений Нікі мирно пішов з життя у понеділок, 20 травня 2019 року. Його унікальні досягнення як спортсмена і підприємця залишаються і залишаться незабутніми. Його невтомний інтерес до роботи, його цілеспрямованість і мужність залишаються зразком для наслідування і стандартом для всіх нас", — йдеться у заяві.
Лауда провів 13 сезонів у Формулі-1. В його активі 177 Гран-прі, 25 перемог на них і 54 подіуми. Австрійський пілот ставав чемпіоном світу у 1975, 1977 і 1984 роках. Виступав за команди March, BRM, Ferrari, Brabham і McLaren.
Нікі Лауда
Нікі Лауда
У 1976 році на Гран-прі Німеччини, що проходив на трасі "Нюрбургринг", Лауда потрапив у страшну аварію. Австрійський пілот на другому колі не впорався з керуванням і вилетів з траси, а після удару об відбійник палаючий автомобіль знову опинився на трасі, де в нього на великій швидкості врізалися два пілоти.
Лауду дивом витягли з вогню і госпіталізували з численними опіками. Пілот впав у кому, однак дивним чином повернувся в сезон вже за шість тижнів, пропустивши лише двоє перегонів.
Нікі Лауда
Австрієць також заснував власну авіакомпанію Lauda Air, яка 6 квітня 2013 року припинила здійснювати польоти.
Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарного Міхаеля Шумахера помітили на популярному курорті.
Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Формула 1" на сайті "OBOZREVATEL".