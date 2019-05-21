Страшна аварія та кома: помер легендарний чемпіон Формули-1 Нікі Лауда

Колишній чемпіон світу в автоперегонах класу Формула-1 Нікі Лауда помер у віці 70 років у столиці Австрії Відні.

Про це повідомили рідні легендарного пілота, пише ORF, в розпорядженні якого опинився лист сім'ї Лауди.

Нікі Лауда

Нікі Лауда

"З глибоким сумом ми повідомляємо, що наш улюблений Нікі мирно пішов з життя у понеділок, 20 травня 2019 року. Його унікальні досягнення як спортсмена і підприємця залишаються і залишаться незабутніми. Його невтомний інтерес до роботи, його цілеспрямованість і мужність залишаються зразком для наслідування і стандартом для всіх нас", — йдеться у заяві.

Лауда провів 13 сезонів у Формулі-1. В його активі 177 Гран-прі, 25 перемог на них і 54 подіуми. Австрійський пілот ставав чемпіоном світу у 1975, 1977 і 1984 роках. Виступав за команди March, BRM, Ferrari, Brabham і McLaren.

Нікі Лауда

Нікі Лауда

У 1976 році на Гран-прі Німеччини, що проходив на трасі "Нюрбургринг", Лауда потрапив у страшну аварію. Австрійський пілот на другому колі не впорався з керуванням і вилетів з траси, а після удару об відбійник палаючий автомобіль знову опинився на трасі, де в нього на великій швидкості врізалися два пілоти.

Лауду дивом витягли з вогню і госпіталізували з численними опіками. Пілот впав у кому, однак дивним чином повернувся в сезон вже за шість тижнів, пропустивши лише двоє перегонів.

Нікі Лауда

Австрієць також заснував власну авіакомпанію Lauda Air, яка 6 квітня 2013 року припинила здійснювати польоти.

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