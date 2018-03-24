Пілот Mercedes потрапив в страшну аварію на кваліфікації Гран-прі Австралії - опубліковано відео

Пілот Mercedes Вальттері Боттас капітально розбив свій болід на кваліфікації першого етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.
У третій сесії Гран-прі Австралії фін в другому повороті виїхав на штучну траву, а коли повертався на трасу, машину розвернуло і кинуло в стіну.
Валтері зміг самостійно вибрався з кокпіта і був відправлений в медичний центр - спрацював датчик небезпечної перевантаження. Сесію зупинили червоними прапорами, щоб прибрати уламки і відновити захисний бар'єр. Пауза тривала дев'ять хвилин.
Результати кваліфікації
|пілот
|команда
|1 сесія
|2 сесія
|3 сесія
|М
|час
|кр
|М
|час
|кр
|М
|час
|кр
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|1
|1: 22.824
|7
|2
|1: 22.051
|5
|1
|1: 21.164
|8
|2. К.Райкконен
|Ferrari
|2
|1: 23.096
|5
|5
|1: 22.507
|5
|2
|1: 21.828
|7
|3. С. Феттель
|Ferrari
|3
|1: 23.348
|7
|1
|1: 21.944
|6
|3
|1: 21.838
|7
|4. М.Ферстаппен
|Red Bull
|4
|1: 23.483
|5
|4
|1: 22.416
|6
|4
|1: 21.879
|7
|5. Д.Ріккардо
|Red Bull
|5
|1: 23.494
|5
|6
|1: 22.897
|5
|5
|1: 22.152
|7
|6. К.Магнуссен
|Haas
|11
|1: 23.909
|8
|8
|1: 23.300
|6
|6
|1: 23.187
|3
|7. Р.Грожан
|Haas
|8
|1: 23.671
|8
|9
|1: 23.468
|6
|7
|1: 23.339
|3
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault
|10
|1: 23.782
|8
|10
|1: 23.544
|5
|8
|1: 23.532
|3
|9. К.Сайнс
|Renault
|6
|1: 23.529
|7
|7
|1: 23.061
|6
|9
|1: 23.577
|4
|10. В.Боттас
|Mercedes
|9
|1: 23.686
|7
|3
|1: 22.089
|7
|10
|-
|2
|11. Ф.Алонсо
|McLaren
|7
|1: 23.597
|8
|11
|1: 23.692
|6
|12. С.Вандорн
|McLaren
|12
|1: 24.073
|8
|12
|1: 23.853
|6
|13. C.Перес
|Force India
|13
|1: 24.344
|8
|13
|1: 24.005
|6
|14. Л.Стролл
|Williams
|14
|1: 24.464
|8
|14
|1: 24.230
|5
|15. Е.Окон
|Force India
|15
|1: 24.503
|10
|15
|1: 24.786
|6
|16. Б.Хартлі
|Toro Rosso
|16
|1: 24.532
|8
|17. М. Еріксона
|Sauber
|17
|1: 24.556
|9
|18. Ш.Леклер
|Sauber
|18
|1: 24.636
|9
|19. С.Сіроткін
|Williams
|19
|1: 24.922
|8
|20. П.Гаслі
|Toro Rosso
|20
|1: 25.295
|7
Раніше "Обозреватель" повідомляв, що знаменитий португальський тренер потрапив в серйозну аварію.