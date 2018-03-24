Пілот Mercedes потрапив в страшну аварію на кваліфікації Гран-прі Австралії - опубліковано відео

Пілот Mercedes Вальттері Боттас капітально розбив свій болід на кваліфікації першого етапу чемпіонату світу з автогонок у класі Формула-1.

У третій сесії Гран-прі Австралії фін в другому повороті виїхав на штучну траву, а коли повертався на трасу, машину розвернуло і кинуло в стіну.

Валтері зміг самостійно вибрався з кокпіта і був відправлений в медичний центр - спрацював датчик небезпечної перевантаження. Сесію зупинили червоними прапорами, щоб прибрати уламки і відновити захисний бар'єр. Пауза тривала дев'ять хвилин.

Результати кваліфікації

пілот команда 1 сесія 2 сесія 3 сесія М час кр М час кр М час кр 1. Л.Хемілтон Mercedes 1 1: 22.824 7 2 1: 22.051 5 1 1: 21.164 8 2. К.Райкконен Ferrari 2 1: 23.096 5 5 1: 22.507 5 2 1: 21.828 7 3. С. Феттель Ferrari 3 1: 23.348 7 1 1: 21.944 6 3 1: 21.838 7 4. М.Ферстаппен Red Bull 4 1: 23.483 5 4 1: 22.416 6 4 1: 21.879 7 5. Д.Ріккардо Red Bull 5 1: 23.494 5 6 1: 22.897 5 5 1: 22.152 7 6. К.Магнуссен Haas 11 1: 23.909 8 8 1: 23.300 6 6 1: 23.187 3 7. Р.Грожан Haas 8 1: 23.671 8 9 1: 23.468 6 7 1: 23.339 3 8. Н.Хюлкенберг Renault 10 1: 23.782 8 10 1: 23.544 5 8 1: 23.532 3 9. К.Сайнс Renault 6 1: 23.529 7 7 1: 23.061 6 9 1: 23.577 4 10. В.Боттас Mercedes 9 1: 23.686 7 3 1: 22.089 7 10 - 2 11. Ф.Алонсо McLaren 7 1: 23.597 8 11 1: 23.692 6 12. С.Вандорн McLaren 12 1: 24.073 8 12 1: 23.853 6 13. C.Перес Force India 13 1: 24.344 8 13 1: 24.005 6 14. Л.Стролл Williams 14 1: 24.464 8 14 1: 24.230 5 15. Е.Окон Force India 15 1: 24.503 10 15 1: 24.786 6 16. Б.Хартлі Toro Rosso 16 1: 24.532 8 17. М. Еріксона Sauber 17 1: 24.556 9 18. Ш.Леклер Sauber 18 1: 24.636 9 19. С.Сіроткін Williams 19 1: 24.922 8 20. П.Гаслі Toro Rosso 20 1: 25.295 7

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що знаменитий португальський тренер потрапив в серйозну аварію.