Найкращий російський гонщик Формули-1 потрапив у серйозну аварію на Гран-прі Великобританії

Російський гонщик Alfa Tauri Данило Квят розбив свій болід на Гран-прі Великобританії і достроково вибув із боротьби.

Інцидент стався на четвертому етапі чемпіонату світу з автогонок Формули-1 на автодромі у Сільверстоуні.

Квят посідав у гонці 12-те місце, коли припустився помилки в 10-му повороті і втратив контроль над болідом. Некерований автомобіль вилетів задом на узбіччя і врізався у відбійник. Машина була сильно розбита, сам гонщик не постраждав і самостійно залишив транспортний засіб.

Перемогу в Гран-прі здобув пілот Mercedes Льюїс Хемілтон. Друге місце посів лідер Red Bull Макс Ферстаппен. Третім приїхав представник Ferrari Шарль Леклер.

Хемілтон, який напередодні виграв кваліфікацію, впевнено лідирував у перегонах, не давши конкурентам жодного шансу. На останньому колі Льюїс отримав прокол колеса, але запасу часу вистачило, щоб на трьох колесах все одно фінішувати першим.

Наступний етап чемпіонату Формули-1 – Гран-прі 70-річчя – відбудеться через тиждень тут же, на "Сільверстоуні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо про те, що пілот команди Racing Point Серхіо Перес заразився коронавірусом. Гонщик не виступив на трасі в Сільверстоуні.