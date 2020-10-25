Хемілтон побив 'вічний' рекорд Шумахера, встановивши історичне досягнення

Британський пілот Mercedes Льюїс Хемілтон став переможцем Гран-прі Португалії – 12-го етапу чемпіонату світу з автоспорту в класі Формула-1, який пройшов на новій трасі в Портімао.

Для чинного чемпіона світу ця перемога стала 92-ю в кар'єрі. 35-річний гонщик за цим показником випередив легендарного Міхаеля Шумахера. Німець відзначався з 1992 по 2006 рік, фінішувавши першим 91 разів, що вважалося неповторним досягненням.

Хемілтон став першим пілотом в історії Формули-1, якому підкорилася ця цифра.

Другим на Гран-прі Португалії став партнер британця по команді Валттері Боттас. Третім приїхав до фінішу лідер Red Bull Макс Ферстаппен.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Льюїс Хемілтон здобув перемогу на 11-му етапі Формули-1 і повторив "вічний" рекорд Шумахера.