Гран-прі Формули-1 був затьмарений смертельної трагедією

На легендарному автодромі Спа-Франкоршам завершився тринадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Бельгії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, здобувши першу перемогу у своїй кар'єрі.

Гонка була затьмарена смертельною трагедією і пройшла в гнітючій атмосфері. Днем раніше на цій же трасі в заїзді Формули-2 загинув діючий чемпіон Формули-3 Антуан Юбер.

Гран-прі Бельгії

Старт, перед яким пройшла хвилина мовчання в пам'ять про француза, ознаменувався серйозним замісом, та коштував місця лідеру Red Bull. Макс Ферстаппен дуже оптимістично пішов в перший поворот, де його зачепив Кімі Райкконен.

Шарль Леклер стартував з першого місця і лідирував до 17-го кола, коли відмінна тактика Ferrari дозволила Феттелю раніше всіх заїхати за новими шинами і повернутися лідером. Однак потім на машині німця почалися проблеми з гумою, які в підсумку коштували йому подіуму.

Друге місце зайняв Люіс Хемілтон з Mercedes. Його напарник Валттері Боттас розташувався на третьому рядку.

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

Гран-прі Бельгії

результати гонки пілот команда час Піт 1. Ш.Леклер Ferrari 1 2. Л.Хемілтон Mercedes +0.981 1 3. В.Боттас Mercedes +12.585 1 4. С. Феттель Ferrari +26.422 2 5. А.Елбон Red Bull +81.325 1 6. С.Перес Racing Point +84.448 1 7. Д.Квят Toro Rosso +89.657 1 8. Н.Хюлкенберг Renault +106.639 2 9. П.Гаслі Toro Rosso +109.168 1 10. Л.Стролл Racing Point +109.838 2 11. Л.Норріс McLaren сход 1 12. К.Магнуссен Haas +1 коло 1 13. Р.Грожан Haas +1 коло 1 14. Д.Ріккардо Renault +1 коло 1 15. Д.Расселл Williams +1 коло 1 16. К.Райкконен Alfa Romeo +1 коло 3 17. Р.Кубіца Williams +1 коло 1 18. А.Джовінацці Alfa Romeo сход 1 Краще коло: Себастьян Феттель (Ferrari) 1: 46.409 (36 коло) причини сходів пілот команда кіл Причина М.Ферстаппен Red Bull 1 аварія К.Сайнс McLaren 3 мех.проблеми Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 268 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 203 = 3. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 181 = 4. С. Феттель Scuderia Ferrari 169 = 5. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 157 = 6. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 65 = 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 58 8. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 33 9. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 10. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 26 11. Л.Норріс McLaren F1 Team 24 12. Д.Ріккардо Renault F1 Team 22 13. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 21 = 14. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 21 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 19 16. К.Магнуссен Rich Energy Haas F1 Team 18 = 17. Р.Грожан Rich Energy Haas F1 Team 8 = 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 1 = 19. Р.Кубіца Williams Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 471 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 326 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 254 = 4. McLaren F1 Team Renault 82 = 5. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 51 = 6. Renault F1 Team Renault 43 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 40 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 32 = 9. Rich Energy Haas F1 Team Ferrari 26 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня на автодромі Хунагорірнг в містечку Модьорд відбувся дванадцятий етап.

Гран-прі Угорщини драматично виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, обігнавши Макса Ферстаппена з Red Bull на фініші перегонів.

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