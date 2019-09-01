Гран-прі Формули-1 був затьмарений смертельної трагедією

На легендарному автодромі Спа-Франкоршам завершився тринадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі Бельгії виграв пілот Ferrari Шарль Леклер, здобувши першу перемогу у своїй кар'єрі.
Гонка була затьмарена смертельною трагедією і пройшла в гнітючій атмосфері. Днем раніше на цій же трасі в заїзді Формули-2 загинув діючий чемпіон Формули-3 Антуан Юбер.
Гран-прі Бельгії
Старт, перед яким пройшла хвилина мовчання в пам'ять про француза, ознаменувався серйозним замісом, та коштував місця лідеру Red Bull. Макс Ферстаппен дуже оптимістично пішов в перший поворот, де його зачепив Кімі Райкконен.
Шарль Леклер стартував з першого місця і лідирував до 17-го кола, коли відмінна тактика Ferrari дозволила Феттелю раніше всіх заїхати за новими шинами і повернутися лідером. Однак потім на машині німця почалися проблеми з гумою, які в підсумку коштували йому подіуму.
Друге місце зайняв Люіс Хемілтон з Mercedes. Його напарник Валттері Боттас розташувався на третьому рядку.
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
Гран-прі Бельгії
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Ш.Леклер
|Ferrari
|1
|2. Л.Хемілтон
|Mercedes
|+0.981
|1
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+12.585
|1
|4. С. Феттель
|Ferrari
|+26.422
|2
|5. А.Елбон
|Red Bull
|+81.325
|1
|6. С.Перес
|Racing Point
|+84.448
|1
|7. Д.Квят
|Toro Rosso
|+89.657
|1
|8. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+106.639
|2
|9. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+109.168
|1
|10. Л.Стролл
|Racing Point
|+109.838
|2
|11. Л.Норріс
|McLaren
|сход
|1
|12. К.Магнуссен
|Haas
|+1 коло
|1
|13. Р.Грожан
|Haas
|+1 коло
|1
|14. Д.Ріккардо
|Renault
|+1 коло
|1
|15. Д.Расселл
|Williams
|+1 коло
|1
|16. К.Райкконен
|Alfa Romeo
|+1 коло
|3
|17. Р.Кубіца
|Williams
|+1 коло
|1
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|сход
|1
Краще коло: Себастьян Феттель (Ferrari) 1: 46.409 (36 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|М.Ферстаппен
|Red Bull
|1
|аварія
|К.Сайнс
|McLaren
|3
|мех.проблеми
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|268
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|203
|=
|3. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|181
|=
|4. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|169
|=
|5. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|157
|=
|6. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|65
|=
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|58
|8. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|33
|9. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|10. А.Елбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|26
|11. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|24
|12. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|22
|13. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|21
|=
|14. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|21
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|19
|16. К.Магнуссен
|Rich Energy Haas F1 Team
|18
|=
|17. Р.Грожан
|Rich Energy Haas F1 Team
|8
|=
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|1
|=
|19. Р.Кубіца
|Williams Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок Конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|471
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|326
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|254
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|82
|=
|5. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|51
|=
|6. Renault F1 Team
|Renault
|43
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|40
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|32
|=
|9. Rich Energy Haas F1 Team
|Ferrari
|26
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Як повідомляв OBOZREVATEL, 4 серпня на автодромі Хунагорірнг в містечку Модьорд відбувся дванадцятий етап.
Гран-прі Угорщини драматично виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон, обігнавши Макса Ферстаппена з Red Bull на фініші перегонів.
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