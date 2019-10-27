Формула-1: Ferrari зганьбилися на Гран-прі Мексики

У Мехіко завершився вісімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Мексики. Гонку, яка пройшла на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.

Незважаючи на те, що в кваліфікації Ferrari повністю переграли конкурентів і стартували з першої лінії стартового поля, в гонці італійська команда перемудрувала з тактикою, що коштувало їй перемоги.

Командний місток Ferrari вирішив закликати своїх пілотів на зайвий піт-стоп і через це Шарль Леклер, який виграв старт і їхав першим, в результаті закінчив бій на 4-му рядку. Себастьян Феттель зберіг другу позицію. Третє місце у Валттері Боттас з Mercedes.

результати гонки пілот команда час Піт 1. Л.Хемілтон Mercedes - 1 2. С. Феттель Ferrari +1.766 1 3. В.Боттас Mercedes +3.553 1 4 Ш.Леклер Ferrari +6.368 2 5. А.Елбон Red Bull +21.399 2 6. М.Ферстаппен Red Bull +68.807 1 7. С.Перес Racing Point +73.819 1 8. Д.Ріккардо Renault +74.924 1 9. П.Гаслі Toro Rosso +1 коло 2 10. Н.Хюлкенберг Renault +1 коло 1 11. Д.Квят * Toro Rosso +1 коло 2 12. Л.Стролл Racing Point +1 коло 1 13. К.Сайнс McLaren +1 коло 2 14. А.Джовінацці Alfa Romeo +1 коло 1 15. К.Магнуссен Haas +2 кола 1 16. Д.Расселл Williams +2 кола 1 17. Р.Грожан Haas +2 кола 1 18. Р.Кубіца Williams +2 кола 2 * Даниїл Квят отримав 10-секундний штраф за інцидент з Ніко Хюлкенберг Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 19.232 (53 коло) причини сходів пілот команда кіл Причина Л.Норріс McLaren 50 мех.проблеми К.Райкконен Alfa Romeo 59 перегрів двигуна Положення в чемпіонаті: Особистий залік пілот Країна команда очки = 1. Л.Хемілтон Mercedes AMG Petronas Motorsport 363 = 2. В.Боттас Mercedes AMG Petronas Motorsport 289 = 3. Ш.Леклер Scuderia Ferrari 236 4. С. Феттель Scuderia Ferrari 230 5. М.Ферстаппен Aston Martin Red Bull Racing 220 6. П.Гаслі Red Bull Toro Rosso Honda 77 7. К.Сайнс McLaren F1 Team 76 = 8. А.Елбон Aston Martin Red Bull Racing 74 = 9. C.Перес Sportpesa Racing Point F1 Team 43 10. Д.Ріккардо Renault F1 Team 38 11. Н.Хюлкенберг Renault F1 Team 35 12. Л.Норріс McLaren F1 Team 35 13. Д.Квят Red Bull Toro Rosso Honda 34 = 14. К.Райкконен Alfa Romeo Racing 31 = 15. Л.Стролл Sportpesa Racing Point F1 Team 21 = 16. К.Магнуссен Haas F1 Team 20 = 17. Р.Грожан Haas F1 Team 8 = 18. А.Джовінацці Alfa Romeo Racing 4 = 19. Р.Кубіца Williams Racing 1 Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів команда мотор очки = 1. Mercedes AMG Petronas Motorsport Mercedes 652 = 2. Scuderia Ferrari Ferrari 466 = 3. Aston Martin Red Bull Racing Honda 341 = 4. McLaren F1 Team Renault 111 = 5. Renault F1 Team Renault 73 = 6. Red Bull Toro Rosso Honda Honda 64 = 7. Sportpesa Racing Point F1 Team Mercedes 64 = 8. Alfa Romeo Racing Ferrari 35 = 9. Haas F1 Team Ferrari 28 = 10. Williams Racing Mercedes 1

Як повідомляв OBOZREVATEL, сімнадцятий етап Формули-1 пройшов в Японії 13 жовтня. Гран-прі відбувся на знаменитій трасі в Судзукі і завершився перемогою Валттері Боттас з Mercedes.

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