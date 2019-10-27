Формула-1: Ferrari зганьбилися на Гран-прі Мексики

У Мехіко завершився вісімнадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 - Гран-прі Мексики. Гонку, яка пройшла на автодромі імені братів Родрігес, виграв Люіс Хемілтон.
Незважаючи на те, що в кваліфікації Ferrari повністю переграли конкурентів і стартували з першої лінії стартового поля, в гонці італійська команда перемудрувала з тактикою, що коштувало їй перемоги.
Командний місток Ferrari вирішив закликати своїх пілотів на зайвий піт-стоп і через це Шарль Леклер, який виграв старт і їхав першим, в результаті закінчив бій на 4-му рядку. Себастьян Феттель зберіг другу позицію. Третє місце у Валттері Боттас з Mercedes.
результати гонки
|пілот
|команда
|час
|Піт
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes
|-
|1
|2. С. Феттель
|Ferrari
|+1.766
|1
|3. В.Боттас
|Mercedes
|+3.553
|1
|4 Ш.Леклер
|Ferrari
|+6.368
|2
|5. А.Елбон
|Red Bull
|+21.399
|2
|6. М.Ферстаппен
|Red Bull
|+68.807
|1
|7. С.Перес
|Racing Point
|+73.819
|1
|8. Д.Ріккардо
|Renault
|+74.924
|1
|9. П.Гаслі
|Toro Rosso
|+1 коло
|2
|10. Н.Хюлкенберг
|Renault
|+1 коло
|1
|11. Д.Квят *
|Toro Rosso
|+1 коло
|2
|12. Л.Стролл
|Racing Point
|+1 коло
|1
|13. К.Сайнс
|McLaren
|+1 коло
|2
|14. А.Джовінацці
|Alfa Romeo
|+1 коло
|1
|15. К.Магнуссен
|Haas
|+2 кола
|1
|16. Д.Расселл
|Williams
|+2 кола
|1
|17. Р.Грожан
|Haas
|+2 кола
|1
|18. Р.Кубіца
|Williams
|+2 кола
|2
* Даниїл Квят отримав 10-секундний штраф за інцидент з Ніко Хюлкенберг
Краще коло: Шарль Леклер (Ferrari) 1: 19.232 (53 коло)
причини сходів
|пілот
|команда
|кіл
|Причина
|Л.Норріс
|McLaren
|50
|мех.проблеми
|К.Райкконен
|Alfa Romeo
|59
|перегрів двигуна
Положення в чемпіонаті: Особистий залік
|пілот
|Країна
|команда
|очки
|=
|1. Л.Хемілтон
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|363
|=
|2. В.Боттас
|Mercedes AMG Petronas Motorsport
|289
|=
|3. Ш.Леклер
|Scuderia Ferrari
|236
|4. С. Феттель
|Scuderia Ferrari
|230
|5. М.Ферстаппен
|Aston Martin Red Bull Racing
|220
|6. П.Гаслі
|Red Bull Toro Rosso Honda
|77
|7. К.Сайнс
|McLaren F1 Team
|76
|=
|8. А.Елбон
|Aston Martin Red Bull Racing
|74
|=
|9. C.Перес
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|43
|10. Д.Ріккардо
|Renault F1 Team
|38
|11. Н.Хюлкенберг
|Renault F1 Team
|35
|12. Л.Норріс
|McLaren F1 Team
|35
|13. Д.Квят
|Red Bull Toro Rosso Honda
|34
|=
|14. К.Райкконен
|Alfa Romeo Racing
|31
|=
|15. Л.Стролл
|Sportpesa Racing Point F1 Team
|21
|=
|16. К.Магнуссен
|Haas F1 Team
|20
|=
|17. Р.Грожан
|Haas F1 Team
|8
|=
|18. А.Джовінацці
|Alfa Romeo Racing
|4
|=
|19. Р.Кубіца
|Williams Racing
|1
Положення в чемпіонаті: Кубок конструкторів
|команда
|мотор
|очки
|=
|1. Mercedes AMG Petronas Motorsport
|Mercedes
|652
|=
|2. Scuderia Ferrari
|Ferrari
|466
|=
|3. Aston Martin Red Bull Racing
|Honda
|341
|=
|4. McLaren F1 Team
|Renault
|111
|=
|5. Renault F1 Team
|Renault
|73
|=
|6. Red Bull Toro Rosso Honda
|Honda
|64
|=
|7. Sportpesa Racing Point F1 Team
|Mercedes
|64
|=
|8. Alfa Romeo Racing
|Ferrari
|35
|=
|9. Haas F1 Team
|Ferrari
|28
|=
|10. Williams Racing
|Mercedes
|1
Як повідомляв OBOZREVATEL, сімнадцятий етап Формули-1 пройшов в Японії 13 жовтня. Гран-прі відбувся на знаменитій трасі в Судзукі і завершився перемогою Валттері Боттас з Mercedes.
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