Де дивитися онлайн Гран-прі Тоскани: розклад трансляцій Формули-1

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формула-1 12 і 13 вересня відбудеться Гран-прі Тоскани.

Дев'ятий етап сезону 2020 року, як і тижнем раніше, прийме Італія – тільки цього разу автодром "Муджелло". За традицією у суботу, 12 вересня, пілоти розіграють місця на стартовій решітці, а наступного дня посперечаються за перемогу в заїздах.

Побачити Гран-прі Тоскани українські любителі Формули-1 зможуть завдяки прямій трансляції на телеканалі Setanta Sports. Крім того, показ з Італії організовують російські "Матч ТВ" та "Матч! Арена". Вашій увазі повний розклад ГП:

12 вересня (субота)

Кваліфікація: 15:55 – 16:55

13 вересня (неділя)

Гонка: 16:00 – 18:00

Нагадаємо, лідерство в загальному заліку пілотів утримує чинний чемпіон Льюїс Хемілтон з Mercedes, в активі якого 157 очок.

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