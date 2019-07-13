Де дивитися Гран-прі Великобританії: розклад трансляцій Формули-1

У суботу та неділю, 13-14 липня, відбудеться десятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Великобританії пройде на автодромі Сільверстоун в Нортгемптонширi.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.

Кваліфікація:

13 липня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +". У запису: 23:00 "Setanta Sports +", 14 липня о 00:50 - "Матч! Арена".

гонка:

14 липня, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +". У запису: 15 июля 00:00 - "Матч! Арена".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 червня на автодромі Red Bull Ring в Шпілберг відбувся дев'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Вперше в сезоні на фініші на 1-му місці опинився гонщик не з Mercedes.

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