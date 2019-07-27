Де дивитися Гран-прі Німеччини: розклад трансляцій Формули-1

У суботу та неділю, 27- 28 липня, відбудеться одинадцятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Німеччини пройде на автодромі Хоккенхаймринг в Хоккенхаймі.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.

Кваліфікація:

27 липня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +". У записі: 21:30 - "Матч! Арена". 28 липня 08:00 - "Setanta Sports +".

Гонка:

28 липня, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +". У записі: 29, липня 01:00 - "Матч! Арена", 03:30 - "Матч ТВ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня на колишньому аеродромі в Сільверстоуні десятий етап Формули-1. Гран-прі Великобританії виграв пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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