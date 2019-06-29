Де дивитися Гран-прі Австрії: розклад трансляцій Формули-1

У суботу та неділю, 29 - 30 червня, відбудеться дев'ятий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1. Гран-прі Австрії пройде на автодромі Red Bull Ring в Шпілберзi.

Любителі Ф-1 зможуть побачити кваліфікацію і гонку в прямому ефірі на російському каналі "Матч ТВ".

Крім того, відеокартинка буде також доступна на супутниковому каналі "Сетанта спортс +" – ірландському телеканалі, який є найбільшим міжнародним спортивним телеканалом.

Кваліфікація:

29 червня, 15:55 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +. У запису: 29 июня 20:00 -" Setanta Sports +, о 22:30 - "Матч! Арена".

гонка:

30 червня, 16:00 – "Матч ТВ", "Setanta Sports +. У запису: 1 липня 01:00 -" Матч! Арена ", 03:30 -" Матч ТВ ",

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Як повідомляв OBOZREVATEL 23 червня на трасі Поль Рікар у Франції відбувся восьмий етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1 сезону 2019. Переможцем 1000-го Гран-прі став пілот Mercedes Льюїс Хемілтон.

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