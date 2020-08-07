Де дивитися Гран-прі 70-річчя Формули-1: розклад трансляцій

Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Великобританії з пробитим колесом.
У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формули-1 8-9 серпня відбудеться історичний Гран-прі.
Найбільш примітним моментом є його назва – 70-річчя Формули-1. Вперше в ньому немає географічної прив'язки. Другий тиждень поспіль етап чемпіонату прийматиме легендарний трек "Сільверстоун" у Великобританії.
Після проведення кваліфікації у суботу, 8 серпня, пілоти на наступний день розіграють призові місця. Побачити трансляцію з Сильверстоуна можна буде на українському телеканалі Setanta Sports. Також гонку покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Арена".
Вашій увазі розклад Гран-прі 70-річчя Формули-1.
8 серпня (субота)
15:55. Кваліфікація
9 серпня (неділя)
16:00. Гонка
Нагадаємо, в загальному заліку лідирує пілот Mercedes і діючий чемпіон Льюїс Хемілтон.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Великобританії на трьох колесах.