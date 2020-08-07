Де дивитися Гран-прі 70-річчя Формули-1: розклад трансляцій

У чемпіонаті світу з автогонок у класі Формули-1 8-9 серпня відбудеться історичний Гран-прі.

Найбільш примітним моментом є його назва – 70-річчя Формули-1. Вперше в ньому немає географічної прив'язки. Другий тиждень поспіль етап чемпіонату прийматиме легендарний трек "Сільверстоун" у Великобританії.

Після проведення кваліфікації у суботу, 8 серпня, пілоти на наступний день розіграють призові місця. Побачити трансляцію з Сильверстоуна можна буде на українському телеканалі Setanta Sports. Також гонку покажуть російські мовники "Матч ТВ" і "Матч! Арена".

Вашій увазі розклад Гран-прі 70-річчя Формули-1.

8 серпня (субота)

15:55. Кваліфікація

9 серпня (неділя)

16:00. Гонка

Нагадаємо, в загальному заліку лідирує пілот Mercedes і діючий чемпіон Льюїс Хемілтон.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Льюїс Хемілтон виграв Гран-прі Великобританії на трьох колесах.