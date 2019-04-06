З'явилися нові фото "Донбас Арени"

У соцмережах з'явився свіжий знімок знаменитого українського стадіону "Донбас Арена". Спортивна споруда в окупованому Донецьку була сфотографована в тридцятих числах березня 2019 року.

На знімках зображені як сама легендарна арена, так і її околиці.

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

"Донбас Арену" відкрили влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій практично не функціонує.

Донеччани впали у відчай через те, як виглядає стадіон. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!