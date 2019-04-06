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З'явилися нові фото "Донбас Арени"

3.6тЧитати матеріал російською

У соцмережах з'явився свіжий знімок знаменитого українського стадіону "Донбас Арена". Спортивна споруда в окупованому Донецьку була сфотографована в тридцятих числах березня 2019 року.

На знімках зображені як сама легендарна арена, так і її околиці.

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Донецьк

Новини
"Шкода, дуже шкода": свіже фото "Донбас Арени" викликало сумні коментарі в мережі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Донецьку на тлі "Донбас Арени" невідома вболівальниця розгорнула прапор України. Знімок з синьо-жовтим прапором розмістив в соцмережі один з користувачів.

"Донбас Арену" відкрили влітку 2009 року. Вміщує 52 667 глядачів. До війни була домашнім стадіоном футбольного клубу "Шахтар". З початком бойових дій практично не функціонує.

Донеччани впали у відчай через те, як виглядає стадіон. Жителі Донецька засмучені тим, що стан "Донбас Арени" з кожним днем стає все сумніше.

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Xristen Aleks
Xristen Aleks
Лучше бы показали, кто играет на этой арене.
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