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"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

1.6тЧитати матеріал російською

Аргентинський нападник Себастьян Дріуссі висловився про свій досвід виступу в Росії. Форвард "Зеніту" заявив, що не може досягти бажаного рівня в російському чемпіонаті.

"Я зробив помилку, що переїхав у Прем'єр-лігу Росії. Я раджу людям, які грають у "Рівер Плейт" (колишній клуб футболіста – ред.) подумати добре перед від'їздом. Я прийняв неправильне рішення. Я не шкодую про це, але я міг перейти в іншу, більш топову лігу", - цитує Дріуссі Radio Mitre.

Себастьян Дріуссі

Себастьян Дріуссі

ФК Зеніт

Новини
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"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року Ракицький підписав контракт із пітерським "Зенітом". Федерація футболу України відреагувала на цей інцидент, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, у якому був відсутній футболіст, який виступає в Росії.

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Тема
чемпіонат Росії
Місце
Росія
Тег
ФК Зеніт
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