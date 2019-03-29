"Зробив помилку": аргентинського футболіста затаврували за висловлювання про Росію

Аргентинський нападник Себастьян Дріуссі висловився про свій досвід виступу в Росії. Форвард "Зеніту" заявив, що не може досягти бажаного рівня в російському чемпіонаті.

"Я зробив помилку, що переїхав у Прем'єр-лігу Росії. Я раджу людям, які грають у "Рівер Плейт" (колишній клуб футболіста – ред.) подумати добре перед від'їздом. Я прийняв неправильне рішення. Я не шкодую про це, але я міг перейти в іншу, більш топову лігу", - цитує Дріуссі Radio Mitre.

Себастьян Дріуссі ФК Зеніт

Футбольні вболівальники на російському порталі soccer.ru ополчилися проти аргентинського форварда.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у січні 2019 року Ракицький підписав контракт із пітерським "Зенітом". Федерація футболу України відреагувала на цей інцидент, виключивши захисника зі списку гравців збірної на своєму офіційному сайті.

Перед стартовими матчами національної команди України в кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу головний тренер збірної Андрій Шевченко оголосив склад, у якому був відсутній футболіст, який виступає в Росії.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!