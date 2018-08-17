Зрадник України принизив російських футболістів

Відомий шахіст Сергій Карякін, який підтримав анексію Росією Криму та відмовився від українського громадянства на користь РФ, жорстко висловився про російський футбол. На його думку, на представників країни в Лізі чемпіонів не чекає нічого хорошого.

"Якщо чесно, то ні одна команда не вразила. Особливо в Європі. Страшно подумати, що буде з "Локо" та ЦСКА в Лізі чемпіонів. Ну а якщо наша шоста команда "Уфа" так грає з "Прогресом" з Люксембурга, то мені здається, потрібно думати, як піднімати рівень. Після такої чудової першості світу, після такого виступу збірної нам потрібен зовсім інший футбол", - наводить слова Карякіна "Спорт-Экспресс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, московський "Спартак" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившись за сумою двох матчів грецький ПАОК.