Зрада чи ні? Відомий блогер дав оцінку скандалу з "Інтером"

Телеканал "Інтер" рішенням транслювати чемпіонат світу з футболу 2018 року в Росії провокує нові акції націоналістів проти себе.

Таку думку в ефірі ObozTV висловив відомий блогер, учасник АТО Євген Дикий.

На думку блогера, "дивитися футбол - ніби й не "зрада", а от транслювати для телеканалу - вже так".

"У мене виникає конспірологічна думка, що "Інтер" давно прогорів, і для того, щоб якось згорнути проект і не виплачувати гроші, вони свідомо нариваються і шукають привід, щоб їх нарешті або по-справжньому спалили, або щоб їх закрила Нацрада . Таке враження, що вони спеціально провокують", - вважає він.

На питання, що заважає націоналістам здійснити свої погрози щодо "Інтера", Дикий заявив: "Боюся, що зробити це їм завадить наша Національна поліція. "Інтер" спалити не дадуть".

Як повідомляв OBOZREVATEL, матчі чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії, будуть показані на двох телеканалах - на "Інтері", а також на НТН, який входить до складу Inter Media Group.