Зозуля зробив офіційну заяву щодо скандалу в Іспанії, згадавши Зеленського

Український футболіст "Альбасете" Роман Зозуля, який піддався образам з трибун під час матчу чемпіонату Іспанії, виступив з офіційною заявою.

"Все, що про мене говорять – неправда. Я всього лише футболіст і патріот своєї країни. Я підтримую свою країну. Я аполітичний і проти всіх ідеологій. Хочу запитати. Я отримав підтримку від президента України, чи буде будь-який президент підтримувати нациста? Спасибі всьому українському народові за підтримку і людям, які борються за мир у всьому світі. Дякую президенту України за підтримку", - наводить tribuna.com текст звернення, опублікованого в Marca.

Зозуля зізнався, що в Іспанії йому комфортно і він ніколи в житті не бачив такої гостинної команди

"Багато подяк клубу за підтримку. Завжди буду з вами. За все життя не зможу подякувати за все, що "Альбасете" зробив для мене. Збираюся зустрітися з керівництвом клубу, впевнений, ми приймемо якесь рішення", - підсумував українець.

Новини В Іспанії виступили з офіційною заявою щодо скандалу із Зозулею

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив з різким відповіддю на адресу фанатів мадридців.

Дізнайся першим, коли Суркіс продасть «Динамо» у нас в Telegram!