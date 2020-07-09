Зозуля забив ювелірний м'яч в Іспанії і врятував команду від поразки. Ще один його гол відмінив VAR

Український форвард "Альбасете" Роман Зозуля відзначився чудовим ударом в матчі 39-го туру Сегунди (другого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу).

30-річний українець вийшов на гру проти хіхонського "Спортинга" в стартовому складі, і на 69-й хвилині зрівняв рахунок. Роман відгукнувся на флангову подачу, головою ювелірно переправивши м'яч під штангу.

На 62-й хвилині нападник також забив гол, проте арбітр відмінив взяття воріт після перегляду VAR. За 10 хвилин до кінця ігрового часу Роман отримав жовту картку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 липня український нападник "Альбасете" Роман Зозуля віддав гольову передачу на партнера і допоміг своїй команді уникнути поразки в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Алькоркон".