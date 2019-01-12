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Зозуля забив рятівний гол у чемпіонаті Іспанії

2.5тЧитати матеріал російською

Український футболіст Роман Зозуля допоміг "Альбасете" вирвати нічию в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Спортинга" з Хіхона. Екс-гравець національної збірної забив на 86-й хвилині.

"Спортинг" відкрив рахунок в середині першого тайму завдяки точному удару Джурджевича. Практично весь матч гостям вдавалося утримувати мінімальну перевагу, однак точний удар Зозулі дозволив "Альбасете" зрівняти рахунок. Українець дотягнувся до м'яча після закидання в штрафну від Техеро і з лінії воротарського не залишив шансів голкіперу суперника.

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Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля

Роман Зозуля

twitter.com/albacetebpsad

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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