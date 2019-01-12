Зозуля забив рятівний гол у чемпіонаті Іспанії

Український футболіст Роман Зозуля допоміг "Альбасете" вирвати нічию в домашньому матчі іспанської Сегунди проти "Спортинга" з Хіхона. Екс-гравець національної збірної забив на 86-й хвилині.

"Спортинг" відкрив рахунок в середині першого тайму завдяки точному удару Джурджевича. Практично весь матч гостям вдавалося утримувати мінімальну перевагу, однак точний удар Зозулі дозволив "Альбасете" зрівняти рахунок. Українець дотягнувся до м'яча після закидання в штрафну від Техеро і з лінії воротарського не залишив шансів голкіперу суперника.

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

Роман Зозуля twitter.com/albacetebpsad

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Футболіст "Альбасете" Йон Ерісе прокоментував ситуацію навколо політичних поглядів його партнера по команді українця Романа Зозулі. Іспанець вказав на абсурдність звинувачень нашого футболіста.

Через громадянську позицію екс-форварда національної збірної не прийняли вболівальники іншого іспанського клубу – "Райо Вальєкано", з яким гравець підписав контракт в 2017 році. Фанати звинуватили Зозулю в нацизмі.

Український форвард "Альбасете" здійснив героїчний вчинок під час матчу його команди з "Гранадою". На 22-й хвилині гри після зіткнення з суперником звалився на поле без свідомості нападник "Альбасете" Рей Манай. Зозуля першим кинувся до товариша і допоміг йому прийти в себе.

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