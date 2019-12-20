Зозуля виступив з патріотичною заявою: спортивні підсумки 19 грудня

Український футболіст Роман Зозуля виступив із заявою щодо скандалу в Іспанії, а аргентинець Франциско Барріо виграв бій у ММА, не завдавши жодного удару.

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Крім того, Україну позбавили золотої медалі Олімпіади-2012. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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