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20 грудня • оновлено в 10:30
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Зозуля виступив з патріотичною заявою: спортивні підсумки 19 грудня

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Український футболіст Роман Зозуля виступив із заявою щодо скандалу в Іспанії, а аргентинець Франциско Барріо виграв бій у ММА, не завдавши жодного удару.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 19 грудня.

Крім того, Україну позбавили золотої медалі Олімпіади-2012. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Чемпіонат Іспанії допінговий скандал MMA
Особи
Роман Зозуля Володимир Путін
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