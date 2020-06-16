Зозуля робив жести, які не варто робити, – капітан "Альбасете" про скандал з українцем

Капітан "Альбасете" Томеу Надаль заявив, що Романа Зозулю зачепила ситуація з уболівальниками "Райо Вальєкано", тому українець відповів на провокацію, на яку йому не варто було реагувати.

"Ця ситуація вплинула на Зозулю. Він робив жести, які не варто робити, щоб не провокувати людей, але ми повинні розуміти, що всі ми люди, і є ситуації, коли емоції переповнюють нас і змушують реагувати не найкращим чином. Він піддався на провокацію, на яку не мав піддаватися, але ця ситуація має залишитися в минулому. Нікому вона не сподобалася. Сподіваюся, що більше нічого подібного ми не побачимо", – сказав Надаль в інтерв'ю виданню Sport.es.

Відзначимо, що матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" став найдовшим в історії іспанського футболу. Він розпочався 15 грудня 2019 року і закінчився 10 червня 2020 року. Команда Зозулі зазнала мінімальної поразки в цьому поєдинку (0:1) і продовжує перебувати в зоні вильоту з другого за силою дивізіону країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час догравання матчу "Райо Вальєкано" – "Альбасете" вболівальники господарів знову вивісили образливий банер на адресу українського нападника.