Зозуля робив жести, які не варто робити, – капітан "Альбасете" про скандал з українцем
У лютому 2017 року Шухевич перейшов в "Райо Вальєкано" на правах оренди з "Бетіса", але фанати команди сказали йому забиратися, назвавши його нацистом
Зозуля був змушений повернутися в "Бетіс", а влітку того ж року перейшов в "Альбасете", ставши одним з лідерів клубу
15 грудня 2019 року поєдинок нової команди українця проти "Райо Вальєкано" був перерваний після першого тайму через поведінку уболівальників
10 червня 2020 року матч дограли, починаючи з другого тайму
Роман Зозуля в матчі проти "Райо Вальєкано"
Капітан "Альбасете" Томеу Надаль заявив, що Романа Зозулю зачепила ситуація з уболівальниками "Райо Вальєкано", тому українець відповів на провокацію, на яку йому не варто було реагувати.
"Ця ситуація вплинула на Зозулю. Він робив жести, які не варто робити, щоб не провокувати людей, але ми повинні розуміти, що всі ми люди, і є ситуації, коли емоції переповнюють нас і змушують реагувати не найкращим чином. Він піддався на провокацію, на яку не мав піддаватися, але ця ситуація має залишитися в минулому. Нікому вона не сподобалася. Сподіваюся, що більше нічого подібного ми не побачимо", – сказав Надаль в інтерв'ю виданню Sport.es.
Відзначимо, що матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" став найдовшим в історії іспанського футболу. Він розпочався 15 грудня 2019 року і закінчився 10 червня 2020 року. Команда Зозулі зазнала мінімальної поразки в цьому поєдинку (0:1) і продовжує перебувати в зоні вильоту з другого за силою дивізіону країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL, під час догравання матчу "Райо Вальєкано" – "Альбасете" вболівальники господарів знову вивісили образливий банер на адресу українського нападника.