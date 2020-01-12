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12 січня • оновлено в 23:28
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"Зозуля - чортів нацист": іспанські ультрас влаштували дику акцію проти українця

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Футбольні ультрас іспанських клубів "Райо Вальєкано" і "Баракальдо" перед очним поєдинком другого раунду Кубка Іспанії провели марш проти українського гравця "Альбасете" Романа Зозулі.

Фанати влаштували ходу, скандуючи "Зозуля - чортів нацист", тримаючи банер "Футбол проти расизму".

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
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Cachko Elena
Cachko Elena
совсем озверели испанцы...уж кто бы молчал про фашистов,так это испанцы со своим франко
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2
0
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Cachko Elena, девочка! они побороли в стране фашизм! и теперь борятся с внешним!
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0
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Судя по кучке им.бицилов из паРРаши здесь - вонючая фсбешная провокация продолжается.
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2
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
Нужно называть вещи своими именами
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Внаукраине Потриот, потрібно. Назвись!
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1
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