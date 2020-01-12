"Зозуля - чортів нацист": іспанські ультрас влаштували дику акцію проти українця

Футбольні ультрас іспанських клубів "Райо Вальєкано" і "Баракальдо" перед очним поєдинком другого раунду Кубка Іспанії провели марш проти українського гравця "Альбасете" Романа Зозулі.
Фанати влаштували ходу, скандуючи "Зозуля - чортів нацист", тримаючи банер "Футбол проти расизму".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У лютому 2017-го Зозуля перейшов в "Райо Вальєкано"
Місцеві ультрас закликали футболіста збірної України забиратися, назвавши його нацистом.
В результаті серйозної цькування Зозуля змушений був повернутися в свій колишній клуб "Бетіс".
Влітку 2017 року на правах вільного агента Зозуля перейшов в "Альбасете", де поступово став одним з лідерів команди.
15 грудня 2019 року матч між "Райо Вальєкано" і "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів на адресу Зозулі.
На наступний день іспанська Ла Ліга виступила з офіційною заявою щодо інциденту
У МЗС України оперативно відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.
Увечері 16 грудня Роман виступив з потужним відповіддю на адресу фанатів-мадридців.
Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши Донбас.
Зозуля подякував співвітчизників за підтримку, заявивши що пишається своїм українським громадянством.
Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!
Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".