Зозулі в Іспанії влаштували фантастичну акцію підтримки

Іспанські фанати "Альбасете", підтримали українця Романа Зозулю, який раніше піддався образам із трибун під час матчу чемпіонату країни.

Під час матчу 21-го туру Сегунди (другий дивізіон чемпіонату Іспанії) між "Альбасете" й "Ельче" на трибунах з'явився банер "Ми всі – Зозуля". У футболках із таким самим написом футболісти "Альбасете" вийшли на поле перед поєдинком.

Акція на підтримку Зозулі lasexta.com

Акція на підтримку Зозулі lasexta.com

На 10-й хвилині (Зозуля грає під 10-м номером) уболівальники скандували його ім'я.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив із різкою відповіддю на адресу фанатів-мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши "Донбас".

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