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21 грудня • оновлено в 23:01
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Зозулі в Іспанії влаштували фантастичну акцію підтримки

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Іспанські фанати "Альбасете", підтримали українця Романа Зозулю, який раніше піддався образам із трибун під час матчу чемпіонату країни.

Під час матчу 21-го туру Сегунди (другий дивізіон чемпіонату Іспанії) між "Альбасете" й "Ельче" на трибунах з'явився банер "Ми всі – Зозуля". У футболках із таким самим написом футболісти "Альбасете" вийшли на поле перед поєдинком.

Акція на підтримку Зозулі

Акція на підтримку Зозулі

lasexta.com

Акція на підтримку Зозулі

Акція на підтримку Зозулі

lasexta.com

На 10-й хвилині (Зозуля грає під 10-м номером) уболівальники скандували його ім'я.

Новини
"Браття українці, пишаюся!" Зозуля зробив потужну заяву через скандал в Іспанії

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч між "Райо Вальєкано" й "Альбасете" був перерваний після першого тайму через агресію ультрас господарів стосовно екснападника збірної України Романа Зозулі.

У МЗС України відреагували на скандал навколо українського форварда, закликавши офіційну владу Іспанії і керівництво місцевої футбольної федерації належним чином відреагувати на інцидент.

Сам Зозуля виступив із різкою відповіддю на адресу фанатів-мадридців.

Пізніше Роман назвав справжню причину скандалу в Іспанії, згадавши "Донбас".

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Читайте всі новини по темі "Чемпіонат Іспанії" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Іспанії
Особа
Роман Зозуля
Місце
Іспанія
Тег
Альбасете
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Мощно... толпа из 10 ушлепков .)))
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1
0
Кор Павел
Кор Павел
Фашист есть фашист какими бы футболка и не прекрывайся
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4
2
Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Кор Павел, вот и я так же говорю! Какую бы футбрлку ху*ло владимирович не одел. Он останется фашистом!
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3
1
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Кор Павел, пеDрило рашистское ,сгинь !
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