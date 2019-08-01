"Зоря" перемогла в скандальному матчі і вийшла в наступний етап Ліги Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" в матчі-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи обіграв чорногорську "Будучность" і пройшов у наступний етап.

Зустріч у четвер, 1 серпня, в Запоріжжі на стадіоні "Славутич-Арена" завершилася з рахунком 1:0.

Після виїзної перемоги з рахунком 3:1 підопічні Віктора Скрипника вважалися абсолютними фаворитами і в домашньому поєдинку.

Впевнено атакуючи, "Зоря" на 32-й хвилині відкрила рахунок. Кочергін круто розібрався в центрі поля, запустив вперед Луньова, той обійшов суперника і викотив під удар Громову, який пробив Драгоєвича.

Ну а потім голландський арбітр Ніл Дойл з інтервалом у тридцять секунд показав чорногорським футболістам дві червоні картки.

Спершу за відмашку в обличчя другу жовту побачив Нікола Джуріч, а потім майже одразу за занадто бурхливі і нецензурні розмови з рефері був видалений Драшко Божович.

Маючи перевагу в два футболісти українці легко довели матч до логічної перемоги.

Вже після фінального свистка гравці чорногорської команди продовжили скандалити, провокуючи наших співвітчизників на бійку.

У третьому раунді кваліфікації "Зоря" зіграє з переможцем пари ЦСКА (Софія) – "Осієк". Перший матч відбудеться 8 серпня – у відповідь 15-го.

"Зоря" Україна – "Будучность" Чорногорія 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 32 Громов.

Зоря – Махарадзе, Вернидуб, Абу-Ханна, Тимчик (Каменюка, 64), Громов (Кабан, 61), Кочергін (Чайковський, 68), Іванисеня, Чеберко, Луньов, Ледньов, Хомченовський.

Будучность – Драгоєвіч, Мірковіч, Міліч, Джуріч, Больевіч, Мііч, Грбіч (Раічковіч, 53), Божович, Терзич, Стоїлькович (Зарубіца, 75), Перович (Роганович, 37).

Попередження: Джурич (24), Мірковіч (26), Грбіч (34).

Вилучення: Джурич (33), Божович (34).

Як повідомляв OBOZREVATEL, Європейський футбольний союз (УЄФА) влаштував підставу українській команді в Лізі Європи.

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