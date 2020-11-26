"Зоря" здобула розгромну перемогу в Лізі Європи

Луганський футбольний клуб "Зоря" добув розгромну перемогу над грецьким АЕКом в четвертому турі групового етапу Ліги Європи.

Зустріч на олімпійському стадіоні "Спірос Луїс" в Афінах завершився з рахунком 0:3, що стало першою перемогою луганчан в поточному розіграші турніру.

Господарі на старті влаштували потужний штурм і перші десять хвилин підопічні Віктора Скрипника вiдпрацьовували в обороні, але потім гра вирівнялася. Обидві команди грали в позиційний футбол, не розкриваючись, і намагаючись не допустити помилок. Українська команда нітрохи не поступалася супернику, проте до небезпечних ударів по воротах справа не дійшла.

Всі ключові події зустрічі вiдбулися після перерви. На 49-й хвилині Євген Шахов в стрибку вдарив ліктем Дмитра Іванисеню і Аліяров Агаєв показав 29-річному українцю АЕКа другу жовту картку.

"Зоря" у більшості пішла в атаку і на 61-й хвилині відкрила рахунок. Після подачі Циганікса Атанасіадіс не зміг утримати м'яч в руках і Громов забив перший гол.

На 68-й хвилині греки ледь не зрівняли рахунок. Стратос Сварнас видав високу свічку і шкіряна сфера за неймовірною траєкторією ледь не опустилася в сітку воріт Микити Шевченка.

На куражі футболісти з України продовжили атакувати і Кабаев на 76-й хвилині шикарним ударом з-за меж штрафного подвоїв перевагу.

Крапку в сенсаційному матчі ударом з пенальті поставив Владлен Юрченко. На 85-й хвилині Луньова в штрафній збив Галанопулос і 26-річний хавбек "Зорі" чітко реалізував покарання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі підопічні Віктора Скрипника розгромно програли "Лестеру" з рахунком 0:3, а в другому поступилися португальській "Бразі" (1:2).