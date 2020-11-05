"Зоря" розгромно програла в Лізі Європи

Луганська "Зоря" в 3-му турі Ліги Європи програла вдома грецькому АЕКу. Зустріч в Запоріжжі на "Славутич-Арені" завершилась з рахунком 1:4.

Як і в матчі з "Брагою", підопічні Віктора Скрипника пропустили швидкий гол і довго не могли прийти в себе.

АЕК грамотно оборонявся і гостро контратакував, збільшивши свою перевагу на 34-й хвилині.

"Зоря" могла переломити хід гри незадовго до перерви, але Кабаев упустив дуже хороший момент.

Після перерви розгром луганчан продовжився.

Українська команда змогла забити гол престижу, але менш ніж через хвилину АЕК вкотив четвертий гол, розірвавши "Зорю" контратакою.

"Зоря" Україна – АЕК Греція 1:4 (0:2, 1:2)

Голи: 0:1 – 6 Танкович, 0:2 – 34 Манталос, 0:3 – 54 Лівая, 0:4 – 81 Лівая, 1:4 – 81 Кочергін.

Зоря – Шевченко, Іванисеня, Вернидуб, Абу-Ханна, Кочергін, Хомченовський (Фаворов, 59), Кабаев (Гладкий, 59), Юрченко, Луньов (Назарин, 46), Циганик, Громов (Сайядманеш, 46).

АЕК – Цінтотас, Сварнас, Чигринський, Інсуа, Васілантонопулос, Манталос (Ботос, 85), Шахов (Шабанаджовіч, 70), Танкович (Карім Ансаріфард, 75), Крстічіч (Галанопулос, 85), Неделчару, Лівая.

Попередження: Манталос (30), Вернидуб (66), Карім Ансаріфард (77), Інсуа (87).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі підопічні Віктора Скрипника розгромно програли "Лестеру" з рахунком 0:3, а в другому поступилися португальській "Бразі" (1:2).