"Зоря" – "Брага": дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" у другому матчі групового турніру Ліги Європи зіграє на своєму полі з португальською "Брагою".

Після поразки в Лестері команда Віктора Скрипника прийме суперника на полі "Славутич-Арена" в Запоріжжі. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Зоря – Брага. Початок гри – о 19:55.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – БРАГА

Ліга Європи. 2-й тур

Група G

Запоріжжя, "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Георгій Круашвілі (Грузія)

"Зоря" (Луганськ, Україна) – "Брага" (Португалія) – 0:0

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4 ГОДИНИ ДО МАТЧУ. Вітаємо всіх любителів футболу! "Зоря" спробує здобути першу перемогу в основній сітці Ліги Європи.

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