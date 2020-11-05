"Зоря" – АЕК – 0-0: дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Луганська "Зоря" в матчі третього туру групового турніру Ліги Європи приймає на своєму полі одного з лідерів грецької Суперліги АЕК.

Команда Віктора Скрипника грає з колективом із Салонік на полі стадіону "Славутич-Арена" в Запоріжжі. OBOZREVATEL веде онлайн-трансляцію матчу Зоря – АЕК. Початок – о 22:00.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЗОРЯ – АЕК

Ліга Європи. 3-й тур

Група G

Запоріжжя, стадіон "Славутич-Арена"

Головний арбітр: Вільям Коллам (Шотландія)

"Зоря" (Луганськ, Україна) – АЕК (Салоніки, Греція) – 0:0

"Зоря": 30. Шевченко – 15. Вернидуб, 20. Абу Ханна, 7. Кочергін, 10. Хомченовський, 21. Іванисеня, 28. Громов, 97. Циганікс, 80. Юрченко, 8. Луньов, 22. Кабан

Запасні: 23. Василь, 5. Руфат, 45. Фаворов Д., 4. Цвек, 27. Назарин, 9. Перович, 50. Гринь, 90. Сайядманеш, 11. Гладкий

АЕК: 1. Цінтотас – 5. Неделчару, 22. Інсуа, 24. Сварнас, 88. Васілантонопулос, 19. Чигринський, 6. Крстічіч, 17. Танкович, 20. Манталос, 28. Шахов, 10. Лівайя

Запасні: 30. Атанасіадіс, 99. Теохаріс, 3. Лопеш, 26. Хнід, 15. Лаці, 25. Галанопулос, 44. Шабанаджовіч, 70. Ботос, 11. Ансаріфард, 52. Хрістопулос, 53. Махерас, 14. Албаніс

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60 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Вітаємо вас, дорогі друзі. Луганська "Зоря" сьогодні спробує здобути першу перемогу в нинішньому розіграші Ліги Європи.

50 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. На стадіон команди прибули.

30 ХВИЛИН ДО МАТЧУ. Розминка йде. До речі, у греків Чигринський в основі.

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