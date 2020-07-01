Зона – це випробування, – Кокорін дав пораду Єфремову

Нападник "Сочі" Олександр Кокорін побажав акторові Михайлу Єфремову терпіння.

Спортсмен упевнений, що якщо титулований артист опиниться в колонії, йому варто триматися і пройти цей шлях достойно.

"Якщо він людина гарна, до нього там добре поставляться. А помилки у всіх бувають, правильно? Якщо ти хочеш звідти скоріше вийти, то треба дотримуватися порядку, працювати. Ми працювали, до нас нормально ставилися", – цитує Кокоріна КП.

Форвард не впевнений, що на зоні Єфремову будуть робити якісь поблажки.

"Ні. Тисяча людей у таборі, думаєте, начальник табору вийде і скаже: ти знаменитий, роби що хочеш! Тоді інші як будуть до нього ставитися? До відомих ставлення таке ж, як і до всіх. Мене не виділяли і не поводилися зі мною суворіше", – підсумував футболіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у справі Єфремова, який влаштував смертельну аварію в центрі Москви, з'явився ще один потерпілий.

Ним став молодший син загиблого в ДТП Сергія Захарова та його цивільної дружини Ірини, Валерій.