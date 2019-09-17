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17 вересня • оновлено в 10:06
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Кокорін і Мамаєв вийшли із в'язниці: всі подробиці

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Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв у вівторок, 17 вересня, вийшли на свободу після того, як відбули термін за розбійні напади.

Адвокатам спортсменів вдалося домогтися умовно-дострокового звільнення з виправної колонії-4 Бєлгородської області.

Зустрічати гравців приїхали їхні родичі, а також десятки журналістів. Водночас не обійшлося без інциденту. Вітчим Кокоріна, перебуваючи за кермом "Гелендвагена", примудрився наїхати на ногу одному з представників ЗМІ.

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Одразу після звільнення Кокорін і Мамаєв сіли в авто й поїхали.

Зазначимо, що футболісти провели в колонії, куди були відправлені 4 липня, 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора року в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

  • 8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

  • Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

  • Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

  • 6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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Особи
Олександр Кокорін Павло Мамаєв
Місце
Росія Білгород
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филипп филипыч
филипп филипыч
обоз, журналист отказался от госпитализации. по теме надеюсь кокорин уже заиграет за зеню до конца года
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