Кокорін і Мамаєв вийшли із в'язниці: всі подробиці

Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв у вівторок, 17 вересня, вийшли на свободу після того, як відбули термін за розбійні напади.

Адвокатам спортсменів вдалося домогтися умовно-дострокового звільнення з виправної колонії-4 Бєлгородської області.

#КокоринМамаев Александр и Кирилл Кокорины и Павел Мамаев вышли на свободу pic.twitter.com/p3YkzcZrQT — СЭ Футбол (@se_football) 17 сентября 2019 г.

Зустрічати гравців приїхали їхні родичі, а також десятки журналістів. Водночас не обійшлося без інциденту. Вітчим Кокоріна, перебуваючи за кермом "Гелендвагена", примудрився наїхати на ногу одному з представників ЗМІ.

Одразу після звільнення Кокорін і Мамаєв сіли в авто й поїхали.

Зазначимо, що футболісти провели в колонії, куди були відправлені 4 липня, 60 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора року в'язниці, а його другу – один рік і п'ять місяців.

8 жовтня 2018-го Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.

Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.

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