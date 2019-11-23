Футболіст "Челсі" і збірної Англії Росс Барклі влаштував п'яні напівголі танці в мусульманському Дубаї.

Swear man can we sell this scrub in January already ffs, average footballer who isnt serious



When we got players like Gilmour & Gallagher who got more ability & genuinely want to play for us https://t.co/9ui8KvWBUP - DonkeysOut (@CarvalhoJTElite) November 22, 2019

Після того, як 25-річний хавбек отримав травму щиколотки і йому дали невелику відпустку, він вирішив не лікуватися, а розважатися. У мережу потрапило відео, на якому Барклі відображений танцюючим з голим торсом в нічному клубі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 2016-м Барклі потрапив у серйозний скандал під час матчу чемпіонату країни з "Ліверпулем".

В одному з моментів другого тайму півзахисник зробив дикий фол на Джорданi Хендерсоні. Не встигаючи за суперником, Барклі грубо в'їхав прямою ногою в голеностоп гравця "Ліверпуля".

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