Футболіст "Челсі" і збірної Англії Росс Барклі влаштував п'яні напівголі танці в мусульманському Дубаї.

Swear man can we sell this scrub in January already ffs, average footballer who isnt serious



When we got players like Gilmour & Gallagher who got more ability & genuinely want to play for us https://t.co/9ui8KvWBUP