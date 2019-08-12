ЗМІ з'ясували, де продовжить кар'єру Лунін

Іспанський клуб "Вальядолід" в найближчі дні і, можливо, навіть години оголосить про перехід українського воротаря Андрія Луніна, права на якого належать "Реалу".

Про це повідомляє авторитетна газета Marca. За інформацією джерел, клуби вже узгодили перехід голкіпера в рамках орендної угоди на один рік. Сам Лунін також дав свою згоду.

Андрій Лунін marca.com

Одним з власників "Вальядоліда" є легендарний у минулому гравець "Реала" Роналдо, тому між двома клубами встановилися хороші відносини і "Вершкові" готові віддавати футболістів в оренду.

Лунін провів минулий сезон в оренді в "Леганесі", проте рідко виходив на поле. В "Вальядоліді" українцеві, ймовірно, доведеться конкурувати з 30-річним Хорді Масіпом, який в минулому сезоні провів 35 матчів в чемпіонаті Іспанії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше іспанські ЗМІ назвали Андрія Луніна "чемпіоном з неприємностей", назвавши причини, чому він не може грати в "Реалі".

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