Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко взяв участь у тренувальному матчі команди проти "Тоттенгема".

Як повідомляється в Twitter ExWHUemployee, що надає інсайдерську інформацію з табору команди, товариський поєдинок "Вест Гема" проти лондонських сусідів минув за зачиненими дверима. Метою його проведення була перевірка фізичної готовності футболістів, які продовжують відновлюватися від отриманих травм, зокрема і Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко

Soucek is our for 2-3 weeks and apparently there is a closed door friendly with Spurs today to test out the fitness of a few players like Yarmolenko and Sanchez - ExWHUemployee (@ExWHUemployee) February 25, 2020

Нагадаємо, що українець отримав травму у виїзному матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона", вийшовши на заміну на останні 20 хвилин. Цей поєдинок відбувся 14 грудня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Вест Гема" Девід Моєс розповів, як триває відновлення Андрія Ярмоленка після травми задньої поверхні стегна.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!