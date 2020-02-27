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27 лютого • оновлено в 11:14
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Перший матч: ЗМІ повідомили про ситуацію з травмою Ярмоленка

1.7т
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Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко взяв участь у тренувальному матчі команди проти "Тоттенгема".

Як повідомляється в Twitter ExWHUemployee, що надає інсайдерську інформацію з табору команди, товариський поєдинок "Вест Гема" проти лондонських сусідів минув за зачиненими дверима. Метою його проведення була перевірка фізичної готовності футболістів, які продовжують відновлюватися від отриманих травм, зокрема і Ярмоленка.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, що українець отримав травму у виїзному матчі англійської Прем'єр-ліги проти "Саутгемптона", вийшовши на заміну на останні 20 хвилин. Цей поєдинок відбувся 14 грудня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер "Вест Гема" Девід Моєс розповів, як триває відновлення Андрія Ярмоленка після травми задньої поверхні стегна.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Місце
Англія Лондон
Тег
ФК Вест Хем
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