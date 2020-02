Український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко взяв участь у тренувальному матчі команди проти "Тоттенгема".

Як повідомляється в Twitter ExWHUemployee, що надає інсайдерську інформацію з табору команди, товариський поєдинок "Вест Гема" проти лондонських сусідів минув за зачиненими дверима. Метою його проведення була перевірка фізичної готовності футболістів, які продовжують відновлюватися від отриманих травм, зокрема і Ярмоленка.

Soucek is our for 2-3 weeks and apparently there is a closed door friendly with Spurs today to test out the fitness of a few players like Yarmolenko and Sanchez