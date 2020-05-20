ЗМІ назвали долю Шевченка у збірній України

Чемпіонат світу-2022 відбудеться в Катарі в період з 21 листопада по 18 грудня 2022 року.

На мундіаль вийдуть десять переможців груп, долю ще трьох путівок визначать команди, що зайняли другі місця в своїх групах.

Участь в європейській кваліфікації на чемпіонат світу візьмуть 55 збірних, які представляють асоціації УЄФА. Всього передбачено десять груп: п'ять по шість учасників і п'ять - по п'ять.

Жеребкування європейської кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року відбудеться 29 листопада 2020 року

На Євро-2020, який перенесений на період з 11 червня по 11 липня 2021 року збірна України зіграє в групі С з Нідерландами та Австрією. Третій суперник визначиться після плей-офф Ліги Націй.

Гглавний тренер збірної України Андрій Шевченко і його тренерський штаб отримають від Української асоціації футболу пропозицію продовжити контракти на 2,5 року, до чемпіонату світу-2022 в Катарі, повідомляє Sport Arena.

Андрій Шевченко

Нинішня угода Андрія Шевченка закінчується в липні 2020 року, вона була підписана до запланованого завершення Євро-2020. Однак у зв'язку з пандемією коронавiрусу чемпіонат Європи був перенесений на 2021 рік.

Українська асоціація футболу хоче зберегти ще на один відбірковий цикл тренерський штаб, який вивів збірну України на Євро-2020 з першого місця.

Раніше Шевченко заявив, що робота в національній команді залишається для нього головним пріоритетом, незважаючи на чутки, які пов'язують його з "Міланом".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Миколайович назвав момент в кар'єрі, повтор якого він не може дивитися досі.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!