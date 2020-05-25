ЗМІ дізналися подробиці про долю Шевченка у збірній України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко найближчим часом продовжить контракт із Українською футбольною асоціацією (УАФ, колишня ФФУ) і продовжить роботу з командою.

За даними Meta-ratings.com.ua, весь штаб Шевченка отримав пропозицію від УАФ підписати нові угоди з національною федерацією терміном на 2,5 року. Переговори йдуть успішно і близькі до завершення.

Тренерський штаб Андрія Шевченка Twitter УАФ

Сторони офіційно завірять підписами свої домовленості до 5-6 червня. Після 15 червня, коли відновиться авіасполучення між Україною і Європою, Шевченко та його помічники прибудуть до Києва, щоб особисто підписати нові контракти.

Відзначимо, що нинішній договір тренерського штабу з УЄФА розрахований до кінця Євро-2020, однак через перенесення чемпіонату на майбутній рік виникла необхідність у продовженні угоди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Андрій Шевченко назвав найрозумнішого футболіста в збірній України.

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