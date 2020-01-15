Головна Новини
15 січня • оновлено в 18:31
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

ЗМІ дізналися, коли УЄФА винесе покарання Бесєдіну

Читати матеріал російською

Рішення по форварду київського "Динамо" Артему Бесєдіну, який провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти "Мальме", буде прийнято до 19 січня.

Як повідомили в ефірі програми Футбол News, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен визначитися з рішенням по українському футболісту в найближчі дні. Бесєдіну може загрожувати до чотирьох років дискваліфікації.

Артем Бесєдін

Артем Бесєдін

вести

У нинішньому сезоні 23-річний гравець взяв участь у 23-х матчах киян у всіх турнірах, в яких зумів забити 8 голів і віддати 1 результативну передачу. Він, як і Жерсон Родрігес, не вирушили з командою на зимові збори до Туреччини.

Новини
Перфоманс ультрас "Динамо" увійшов до топ-3 у світі

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" визначилося з форвардом, який замінить Артема Бесєдіна у другій половині сезону.

Про нові секс-скандали з Роналду і Неймаром читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "допінговий скандал" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
допінговий скандал
Особа
Артем Бесєдін
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги