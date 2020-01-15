ЗМІ дізналися, коли УЄФА винесе покарання Бесєдіну

Рішення по форварду київського "Динамо" Артему Бесєдіну, який провалив допінг-тест після матчу п'ятого туру Ліги Європи проти "Мальме", буде прийнято до 19 січня.

Як повідомили в ефірі програми Футбол News, Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) повинен визначитися з рішенням по українському футболісту в найближчі дні. Бесєдіну може загрожувати до чотирьох років дискваліфікації.

Артем Бесєдін вести

У нинішньому сезоні 23-річний гравець взяв участь у 23-х матчах киян у всіх турнірах, в яких зумів забити 8 голів і віддати 1 результативну передачу. Він, як і Жерсон Родрігес, не вирушили з командою на зимові збори до Туреччини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" визначилося з форвардом, який замінить Артема Бесєдіна у другій половині сезону.

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