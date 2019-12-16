Злякалися розправи? Футболісти "Динамо" влаштували бойкот фанатам

Фанати ультрас київського "Динамо" влаштували акцію на матчі 18-го туру УПЛ проти "Десни" в Чернігові, відреагувавши на останні невдачі клубу на внутрішній арені і виліт із єврокубків.

Акція фанатів "Динамо" на матчі в Чернігові WBC / Ультрас Динамо

Після гри вони випустили заяву, в якій обурилися через те, що ніхто з футболістів команди не підійшов до фан-сектору. У мережу також потрапило відео, на якому видно, як один із лідерів киян, Беньямін Вербич, збирався підійти до трибуни, щоб подякувати фанатам за підтримку після матчу, але інші футболісти жестами вказали партнеру, щоб він не робив цього.

Дінамівці показують Вербич НЕ йти до фанатів😲

Що це було❓ pic.twitter.com/f3CbrK8Ku5 - FootballHub (@FootballHub_Ua) 16 Nollaig 2019

"Мовчання протягом першого тайму, красномовний банер, іграшкові граблі на полі під час матчу проти "Десни" – такий наш протест проти ситуації в клубі. Ця ситуація склалася не сьогодні і не вчора, вона триває багато років. Виліт з Ліги Європи з досить простої групи тільки переповнив нашу чашу", – йдеться у зверненні фанатів.

Акція фанатів "Динамо" на матчі в Чернігові WBC / Ультрас Динамо

Вболівальники заявили про "відсутність адекватних процесів у клубній структурі" і додали, що "не зрозуміли поведінки гравців, які не підійшли до сектору". За їхніми словами, весь удар на себе взяв капітан команди Сергій Сидорчук. Як виявилося, "футболісти банально злякалися підходити до сектору, чекаючи фізичної розправи". Фанати, своєю чергою, висловили точку зору, що "розуміють причину всієї ситуації в клубі і винні в ній не тільки футболісти".

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 12 грудня "Динамо" вилетіло з єврокубків, повторивши свій антирекорд. Голкіпер команди Денис Бойко після цього на підвищених тонах поспілкувався з уболівальниками "біло-синіх".

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