Зірка збірної України переходить в Серію А, але за однією умови

Італійська "Сампдорія" переконала бельгійський "Генк" продати українця Руслана Малиновського. Клуби домовилися про ціну дешевше, ніж за 15 мільйонів євро.

Як повідомляє alfredopedulla.com, трансферу може перешкодити тільки потенційна зміна керівництва генуезького клубу. Власник "Сампдорії" Массімо Ферреро розглядає варіант з продажем клубу. Новим потенційним господарем команди є колишня зірка збірної Італії Джанлука Віаллі. Але навіть у разі приходу нового власника "Сампдорії", переїзд Малиновського в Геную все одно дуже вірогідний. Все проясниться через кілька днів.

Руслан Малиновський

До слова, в минулому сезоні в активі українського хавбека 51 матч за "Генк", в яких Руслан забив 16 голів і віддав 16 результативних передач.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у зірки збірної України з'явився варіант для продовження кар'єри в Англії.

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