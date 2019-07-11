Зірка збірної Франції Косьєлні оголосив бойкот в АПЛ

Французький захисник і капітан "Арсеналу" Лоран Косьєлні відмовився поїхати зі своєю командою у передсезонний тур до США. Лондонський клуб виступив із офіційною заявою з цього приводу.

"Ми дуже розчаровані діями Лорана, які суперечать нашим чітким правилам. Ми сподіваємося вирішити це питання і не будемо давати подальші коментарі найближчим часом", – йдеться у заяві на сайті "канонірів".

Лоран Косьєлні

33-річний Косьєлні захищає кольори "Арсеналу" з 2010 року і за дев'ять років завоював із "канонірами" три Кубки і два Суперкубки Англії. Цього року повідомлялося, що основними претендентами на ветерана є французькі клуби "Ліон" і "Бордо".

Контракт футболіста з лондонським клубом діє до літа 2020 року.

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З 2010-го по 2018 роки Косьєлні виступав за збірну Франції, з якою досяг виходу у фінал домашнього чемпіонату Європи-2016.

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