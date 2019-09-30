Зінченка назвали проблемою в Англії: спортивні підсумки 29 вересня

Українця Олександра Зінченка назвали проблемою для "Манчестер Сіті", а букмекери змінили котирування на бій Усик – Спонг.
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