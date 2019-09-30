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30 вересня • оновлено в 19:19
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Зінченка назвали проблемою в Англії: спортивні підсумки 29 вересня

3.4т Читати матеріал російською

Українця Олександра Зінченка назвали проблемою для "Манчестер Сіті", а букмекери змінили котирування на бій Усик – Спонг.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 29 вересня.

Крім того, фанати київського "Динамо" помстилися Віктору Медведчуку. Наші читачі вважають найцікавішими такі матеріали:

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Теми
Усик – Спонг Чемпіонат Англії
Особа
Олександр Зінченко
Теги
ФК Динамо Київ ФК Манчестер Сіті
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