Зінченка назвали проблемою в Англії: спортивні підсумки 29 вересня

Українця Олександра Зінченка назвали проблемою для "Манчестер Сіті", а букмекери змінили котирування на бій Усик – Спонг.

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