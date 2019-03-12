Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" розгромити команду Коноплянки

Українець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вийшов зі стартових хвилин у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Шальке", за який грає ще один футболіст збірної України Євген Коноплянка.

На 42-й хвилині Зінченко відзначився асистом. Український футболіст віддав передачу в штрафну на Лероя Сане, який з гострого кута вразив ворота "Шальке".

На той час "городяни" вже вели в рахунку 2:0. Серхіо Агуеро на 35-й хвилині забив перший м'яч з 11-метрової позначки, а через три хвилини оформив дубль.

Брель Емболо та Олександр Зінченко

Як повідомляв OBOZREVATEL, український футболіст Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку за поєдинок Прем'єр-ліги Англії проти "Борнмута". EA SPORTS FIFA визнала нашого спортсмена кращим гравцем матчу.

Український футболіст відіграв весь матч. Зінченко віддав 101 передачу з відсотком точності – 96.

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