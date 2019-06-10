Зідан зважився на незвичайний крок заради Луніна

Тренерський штаб мадридського "Реала" прийняв рішення щодо змін на воротарської позиції і вирішив повернути в команду Андрія Луніна.

За інформацією видання BeSoccer, королівський клуб віддає сина головного тренера 21-річного Луку Зідана в оренду і зробить резервним голкіпером українця.

Андрій Лунін

Також за повідомленням іспанського сайту в сезоні-2019/20 першим номером "Реала" буде Тібо Куртуа, а нинішній другий воротар Кейлор Навас покине команду.

Нагадаємо, що в нинішньому сезоні Андрій Лунін був відданий в оренду клубу "Леганес", за який провів 7 матчів, пропустив 7 м'ячів і 3 рази залишив свої ворота "сухими".

Як повідомлялось OBOZREVATEL, воротар збірної України Андрій Лунін не залишиться в оренді в "Леганесі" на майбутній сезон.

Інформація про те, що наставник мадридського "Реала" Зінедін Зідан відмовився від послуг нашого співвітчизника, не відповідає дійсності, повідомляє авторитетне іспанське видання Mundo Deportivo.

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