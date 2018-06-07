Зідан виконав "марсельну рулетку" і зібрав 150000 переглядів

Колишній головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан вирішив порадувати шанувальників своїм фірмовим фінтом. Під час товариського матчу Зізу виконав "марсельну рулетку".

Відео, яке зняв один з уболівальників, менш ніж за добу стало вірусним в Twitter і зібрало близько 150 000 переглядів.

Свого часу подібний трюк був обличчем збірної Франції, за яку виступав Зінедін.

"Старший брат показав мені цей фінт, а я розучував його на вулиці. Мені було потрібно близько восьми років, щоб довести його автоматизму. Саме з вулиці "марсельська рулетка" прийшла у великий футбол", - розповів в одному з інтерв'ю Зідан.

Нагадаємо, що раніше були названі справжні причини відходу Зідана з "Реала".