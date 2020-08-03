Журналіст розповів, що відбувається на перших тренуваннях Луческу в "Динамо". ФК "Динамо" Київ

Журналіст Олег Барков розповів, що в перші дні роботи Мірчі Луческу в "Динамо" велика частина часу приділяється теоретичним заняттям.

"У розкладі динамівців зараз практично кожен день теоретичні заняття. На них Містер робить акцент на постановці власної гри, розповідає про свої принципи і пояснює, який футбол хоче бачити від своєї нової команди. Перше, на чому акцентує увагу Луческу – вихід з оборони. А ще Містер показував гравцям моменти успішного пресингу самих динамівців у матчі минулого сезону проти "Шахтаря". Нове "Динамо" буде командою, яка пресингує", – написав Барков у себе в Telegram.

За його словами, другим важливим компонентом гри киян під керівництвом Луческу стане контроль м'яча.

"Тренувальний процес "Динамо" зараз побудований на контролі м'яча, багато вправ із м'ячем націлені на вдосконалення цього компонента гри. Контроль м'яча і пресинг – ось два основних блоки, на яких буде будуватися гра "Динамо" Мірчі Луческу", – зазначив журналіст.

Барков також розповів, що всі футболісти команди, з якими йому вдалося поспілкуватися, відзначають високий рівень тренувань.

"Усі футболісти "Динамо", з якими вдалося поговорити після призначення Луческу, відзначають рівень тренувань: "Вони стали більш інтенсивними та цікавими. Ми точно будемо грати інакше"", – цитує слова гравців журналіст.

Стало відомо, як проходять перші тренування Луческу в "Динамо" Telegram-канал Олега Баркова

Стало відомо, як проходять перші тренування Луческу в "Динамо" Telegram-канал Олега Баркова

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" почало переговори про трансфер захисника турецького гранда.